Губернатор ЯНАО встретился с семьями участников спецоперации

На Ямале участники СВО и члены их семей получают более полусотни мер поддержки. О том, какая помощь особо нужна близким, говорили на встрече губернатора с участниками спецоперации и семьями погибших бойцов из Салехарда и Аксарки, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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