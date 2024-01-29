Губернатор ЯНАО встретился с семьями участников спецоперации

На Ямале участники СВО и члены их семей получают более полусотни мер поддержки. О том, какая помощь особо нужна близким, говорили на встрече губернатора с участниками спецоперации и семьями погибших бойцов из Салехарда и Аксарки, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.