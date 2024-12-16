БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сирийский гамбит, или Восток дело тонкое

Сирийский гамбит, или Восток дело тонкое

События развивались столь стремительно, что за ними просто не поспеваешь.Написание данной заметки началось еще при предыдущей сирийской власти, а вот заканчивать ее пришлось уже при новой.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
«За 100 тысяч афганей я бы перекупил этот караван и привёл бы его на нашу сторону».                                    Что называется, а ларчик просто открывался. Стоило бы взять на вооружение, но боюсь, наши слишком жадные до денег, никому ничего кроме своих. Сказывается разница в менталитете, отношении к деньгам (в не очень хорошем смысле) между теми, кто так или иначе добывает их и теми, кто их просто печатает
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