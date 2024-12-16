Сирийский гамбит, или Восток дело тонкое

Сергей Ипатов

«За 100 тысяч афганей я бы перекупил этот караван и привёл бы его на нашу сторону». Что называется, а ларчик просто открывался. Стоило бы взять на вооружение, но боюсь, наши слишком жадные до денег, никому ничего кроме своих. Сказывается разница в менталитете, отношении к деньгам (в не очень хорошем смысле) между теми, кто так или иначе добывает их и теми, кто их просто печатает