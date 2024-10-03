Названа самая убыточная российская компания

По результатам 2023 года «Газпром» оказался на первом месте в списке самых убыточных компаний России Компания понесла убыток в размере 583,1 миллиарда рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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