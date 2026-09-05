БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мир на двоих? О чем договорились Владимир Путин и Су Цзиньпин в Бишкеке

Мир на двоих? О чем договорились Владимир Путин и Су Цзиньпин в Бишкеке

Москва и Пекин перешли от общих деклараций к конкретным решениям по ключевым проектам Константин Ольшанский На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева направо) перед началом встречи в отеле Hyatt Regency Bishkek.

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