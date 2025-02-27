Юрист Самойленко объяснила, зачем россияне открывают счета в зарубежных банках

Показатель увеличился на 30 процентов За первые 2 года санкций ограничений количество счетов, открытых российскими резидентами за рубежом, увеличилось на 30%, рассказала радио Sputnik юрист компании NSV Consulting Ксения Самойленко.
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