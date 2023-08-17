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Эксклюзивный суперкар Льюиса Хэмилтона разбили в Великобритании

Эксклюзивный суперкар Льюиса Хэмилтона разбили в Великобритании

СоцсетиВ Великобритании в ДТП разбили суперкар Pagani Zonda 760LH – один из пяти выпущенных экземпляров Pagani Zonda 760 и единственный в своём роде автомобиль, построенный по заказу Льюиса Хэмилтона, инициалы которого и отмечены в индексе модели.

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