Петербуржца проверят психиатры после его попытки поджечь военкомат

Мужчина следовал инструкциям по телефону от аферистов Приморский суд Северной столицы направил на экспертизу к психиатрам мужчину, который подозревается в попытке поджога военкомата, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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