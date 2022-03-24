В Челябинске благодаря внимательности и доброте полицейского спасена 91-летняя женщина, просидевшая взаперти несколько дней

Участковый уполномоченный отдела полиции «Новозлатоустовский» ОМВД России по Златоустовскому городскому округу старший лейтенант полиции Алексей Гарницкий во время обхода общежития, расположенного по улице Дворцовой, услышал зов о помощи.
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