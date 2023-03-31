Парламентская газета

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Япония запрещает экспорт кукол и дронов в Россию

Япония запрещает экспорт кукол и дронов в Россию

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт в Россию игрушек, фототехники, беспилотников, двигателей и строительной техники, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, передает РИА «Новости».

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