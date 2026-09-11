«Газпромнефть-СМ» разработала масло для газопоршневых двигателей

Продукт разработан для стационарных энергетических установок, применяемых при выработке электроэнергии и тепла на промышленных предприятиях, объектах нефтегазовой отрасли, в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
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