Идёт массированная атака БПЛА на запад Украины. В Звягеле Житомирской области БПЛА прилетел по остановке рядом с АЗС.
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