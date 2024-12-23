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Минфин отклонил льготную ипотеку для 700 тысяч участников Cпециальной операции

Минфин отклонил льготную ипотеку для 700 тысяч участников Cпециальной операции

Минфин России отклонил предложение о льготной ипотеке для участников Специальной военной операции. Комитет Госдумы по строительству, возглавляемый Сергеем Пахомовым, предложил сделать ставку 2% для 700 тысяч участников.

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