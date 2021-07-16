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То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал

То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал

Надо было слушать Путина ещё в 2007 году Вопрос из-за бугра: Почему российская крылатая ракета имеет в два раза большую дальность, чем американская? Данный вопрос был задан на англоязычном сайте знаний Quora (ссылка на вопрос и другие ответы).

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Не верьте англосаксу в овечьей шкуре... Еще со времен Ивана Грозного англосаксы вредили России и всему Русскому миру, и не отказываются от этой политики по сей день!!! Изменились лишь средства, которые применяются: Сейчас это ГМО, пищевые добавки и консерванты, которые используются в продуктах питания и лекарства для третьих стран, которые наносят больше вреда, чем приносят пользы... Почему в виде санкций не прекратить ввоз подобной химии в Россию, Беларусь и Казахстан, почему не запретить ввоз продуктов содержащих подобные добавки... Подсчитайте если количество хронических болезней сократится хотя бы на несколько процентов, как можно будет улучшить качество медицинского обслуживания в больницах, поликлиниках... И не нужно будет собирать деньги через ТВ для лечения больных детей... Здоровье народа - здоровье государства!!!
Владимр Семкин
бла бла бла когда капиталист был прав да никогда, можно воспользоваться именно советскими разработками только вот новых российских то нет ученые то липовые сейчас, да заводов нет чтобы новое вооружение штамповать и специалистов нет одни утекли на запад другие стали менеджерами, да и кто с нами будет воевать при атомной бомбе они дождутся пока мы сами разложимся на мелкие кусочки.
Иван Захава
Прежде сем публиковать весь свой бред, прочти его, напряги все знания подученные тобой-дурачком в школе и расставь запятые, а то написанное тобой не сможет понять никто, даже ты сам через пару дней! Если все ученые, которых ты называешь "липовыми" излагают свои мысли так же, как ты, ну, их на хер таких ученых! И уверяю тебя-придурка, что все, кто трудился над атомным проектом современной России, получали зарплаты соизмеримые с доходом президента средней европейской страны! А то, что ты получаешь 3 копейки, виноват ты сам, а не Путин!
Борис
Да я согласен что В.В.Путин сделал много даже очень много но только в первые свои два срока а потом Васильева с Сердюковым как оказалось они отвлекали внимание запада разворовывая М.О России а от чего сейчас отвлекают нынешние министры такие как минздрав минобразования минкультуры да в конце концов рыжые мрази братья Чубайсы??? и много других перечислять долго...
Юрий Наконечный
да уж, автор мастерски интерпретировал факты - и Сердюкова для отвода глаз назначили, и с олигархами - хитрая схема, и одной торпедой авианосную группу уничтожить можно
Василий Целовальников
А Сердюкова, зря оправдываешь, Сергей! А. Сердюков- ВРАГ России! Другого мнения, у меня нет!!!
Александр Зиборов
Я не уверен в истинности услышанной версии, но она вполне возможна... Вы заметили, что о силе России стало известно чуть ли не в один день, хотя изменения происходили многие годы, но их никто не замечал. Ни Запад, ни россияне. А почему?.. Одна из версий этого в том, что с помощью Сердюкова была проведена тотальная дезинформация Запада: годы обсуждали его похождения, сумасбродства, головотяпство и так далее. Создалось впечатление, что всё у нас именно так, что всё разваливается, а между тем происходила модернизация России...
Василий Целовальников
Не думаю, что так было! Его бы не убрали с должности Министра! Тем более, что он зять Зубкова (бывшего начальника Путина)!!
Александр Зиборов
Я рассказал версию, довольно похожую на правду. Этог могло быть или не быть...
Василий Целовальников
Иметь версии, это всегда хорошо!!!
Александр Зиборов
Вы правы. Мир слишком сложен, мы мало что понимаем в происходящем, можем лишь выдвигать версии, предположения. Но следует стремиться приблизиться к истине. Насколько сие возможно... Успехов!
Александр Зиборов
России следует увеличить оборонный бюджет, и существенно. Энергичнее создавать новые виды оружия, закупать новую технику и быстрее расширять выпуск "мирной продукции" на основе военных технологий...
Виктор Геманов
Версия о Сердюкове звучит неплохо, но истинна ли она?
Нина Синельникова
Версия о Сердюкове озвучена была где-то через год после его снятия, но вряд мы когда услышим правду. Могу оценить только по авиации. Очень быстро после отставки Сердюкова вдруг появились самолеты поколения 4+ и 5. Такие проекты делаются не год, и не два, и не три. Значит, при нем втихую шла работа и довольно интенсивная? И заказчик -то не Минздрав наверное. И летчики нашлись. Можно бы и про наземную технику вспомнить, но это долго писать
Борис Осипов
Влас Семенюк
VIVAT РОССИЯ
Наталия Рева
Про Сердюкова давно уже было написано, что он делал вид, что в мин обороне страшная коррупция и всё развалено. Иначе невозможно было бы проводить секретные разработки оружия. Амерам замылили глаза и они успокоились.
Борис
это сказки для идиотов

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