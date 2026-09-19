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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сарри об 11-м месте «Аталанты»: «Хороший старт у меня был только в «Челси». Сейчас идет год строительства команды, никто не ставил краткосрочных целей»

Главный тренер «Аталанты» Маурицио Сарри прокомментировал старт команды в Серии А . В четырех матчах сезона бергамаски одержали 2 победы, потерпели 2 поражения и занимают 11-е место в турнирной таблице.

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