Документы двух российских пассажиров, найденных в Судане после крушения Ил-76

В результате крушения грузового самолета Ил-76 в Судане были обнаружены несколько важных деталей. На месте трагического происшествия были обнаружены документы двух граждан России, Антона Селиванца и Виктора Гранова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии