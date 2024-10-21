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Документы двух российских пассажиров, найденных в Судане после крушения Ил-76

Документы двух российских пассажиров, найденных в Судане после крушения Ил-76

В результате крушения грузового самолета Ил-76 в Судане были обнаружены несколько важных деталей. На месте трагического происшествия были обнаружены документы двух граждан России, Антона Селиванца и Виктора Гранова.

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