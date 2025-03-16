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Каких сновидений больше всего боялись наши предки на Руси

Каких сновидений больше всего боялись наши предки на Руси

Сновидения издавна воспринимались как нечто мистическое и загадочное. Наши предки на Руси верили, что во сне душа человека путешествует между мирами, а значит, некоторые видения могли нести в себе особый смысл.

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