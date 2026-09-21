«Группа недоумков»: Хабиров заявил о сборе информации о нем и семье

УФА, 21 сентября, ФедералПресс. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о целенаправленном сборе компрометирующих материалов на него и членов его семьи, указав на возможную причастность к этому процессу людей из окружения бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева.