«Группа недоумков»: Хабиров заявил о сборе информации о нем и семье

УФА, 21 сентября, ФедералПресс. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о целенаправленном сборе компрометирующих материалов на него и членов его семьи, указав на возможную причастность к этому процессу людей из окружения бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
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