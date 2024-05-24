Bloomberg узнал о возможном отсутствии Байдена на саммите по Украине

Президент США Джо Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня в Швейцарии, так как у него запланированы мероприятия по предвыборной кампании, сообщило 23 мая агентство Bloomberg.
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