Украина отказалась от щедрого переговорного предложения, которое в июне ей сделала Россия, и выбрала путь войны и эскалации, напав на Курскую область.
«Не говорите, что мы вас не предупреждали»: Москва в ООН пригрозила украинским кураторам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
rМ
ruslava Митькина
Пора, наконец, кончать, бла-бла-бла! Пора действовать. Пора понять, что на Украине остались только нацики и им сочувствующие, остальные давно слиняли к нам, чтобы пересидеть и сохранить свои шкуры (причем вокруг себя у нас в стране ведут подрывную деятельность, отравляя умы наших детей) или в другие страны. Раздражают особенно известия, что мы выдавливаем напавших террористов. Почему "выдавливаем", когда их надо уничтожать, чтобы ни один не вернулся за черту нашей границы. Нам не просто плюнули в лицо, нам принародно насрали на голову. Сколько еще должно погибнуть наших ребят и мирных жителей, чтобы, наконец, главнокомандующий и МО начали серьезные действия?
Ответить
19 час.
Свежие комментарии