«Не говорите, что мы вас не предупреждали»: Москва в ООН пригрозила украинским кураторам

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ruslava Митькина

Пора, наконец, кончать, бла-бла-бла! Пора действовать. Пора понять, что на Украине остались только нацики и им сочувствующие, остальные давно слиняли к нам, чтобы пересидеть и сохранить свои шкуры (причем вокруг себя у нас в стране ведут подрывную деятельность, отравляя умы наших детей) или в другие страны. Раздражают особенно известия, что мы выдавливаем напавших террористов. Почему "выдавливаем", когда их надо уничтожать, чтобы ни один не вернулся за черту нашей границы. Нам не просто плюнули в лицо, нам принародно насрали на голову. Сколько еще должно погибнуть наших ребят и мирных жителей, чтобы, наконец, главнокомандующий и МО начали серьезные действия?