Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Не говорите, что мы вас не предупреждали»: Москва в ООН пригрозила украинским кураторам

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Комментарии
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ruslava Митькина
Пора, наконец, кончать, бла-бла-бла! Пора действовать. Пора понять, что на Украине остались только нацики и им сочувствующие, остальные давно слиняли к нам, чтобы пересидеть и сохранить свои шкуры (причем вокруг себя у нас в стране ведут подрывную деятельность, отравляя умы наших детей) или в другие страны. Раздражают особенно известия, что мы выдавливаем напавших террористов. Почему  &quot;выдавливаем&quot;, когда их надо уничтожать, чтобы ни  один не вернулся за черту нашей границы. Нам не просто плюнули в лицо, нам принародно насрали на голову. Сколько еще должно погибнуть  наших ребят и мирных жителей, чтобы, наконец, главнокомандующий и МО начали серьезные действия?
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