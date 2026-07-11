Без лунатизма и не выше 188 см: NASA ищет добровольцев для «полёта» на Марс длиной в год

Четыре добровольца проведут 14 месяцев в замкнутых модулях в Хьюстоне, чтобы подготовить почву для высадки в 2029 годуNASA объявило набор четырёх добровольцев для новой длительной миссии по моделированию полёта к Марсу.
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