Число бизнесменов в петербургских СИЗО сократилось вдвое

За последние три года в Северной столице в два раза уменьшилось число арестов предпринимателей. Однако сами бизнесмены относятся к такой статистике со скепсисом и считают, что ситуация не изменилась кардинально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии