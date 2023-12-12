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Число бизнесменов в петербургских СИЗО сократилось вдвое

Число бизнесменов в петербургских СИЗО сократилось вдвое

За последние три года в Северной столице в два раза уменьшилось число арестов предпринимателей. Однако сами бизнесмены относятся к такой статистике со скепсисом и считают, что ситуация не изменилась кардинально.

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