«Госуслуги» взломали: как быть и что делать?

Мошенники придумали новый способ получения данных для входа в «Госуслуги». Сперва на электронную почту россияне приходит сообщение о том, что якобы вход в учетную запись на госпортале успешно выполнен («Известия» ознакомились с таким письмом).
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