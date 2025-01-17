Молодых уральцев вдохновляют Павел Дуров, Кеану Ривз и Криштиану Роналду

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и сообщество предпринимателей Club 500 опросили более тысячи россиян в возрасте от 14 до 25 лет и выяснили, кто из известных людей является для них хорошим примером в карьере.
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