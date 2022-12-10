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Отаменди корчил рожи сборной Нидерландов после победы по пенальти, Ди Мария и Мак Аллистер тоже злорадствовали: «Это ответ тому, кто говорил что-то нам перед каждым ударом»

Отаменди корчил рожи сборной Нидерландов после победы по пенальти, Ди Мария и Мак Аллистер тоже злорадствовали: «Это ответ тому, кто говорил что-то нам перед каждым ударом»

Игроки сборной Аргентины издевались над футболистами Нидерландов после матча. Аргентинцы в 1/4 финала ЧМ-2022 прошли нидерландцев (2:2, по пенальти – 3:2).

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