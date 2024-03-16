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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Палмейрас» громит «Понте Прета» – 5:0! Смотрите матч на Sports в прямом эфире с комментарием Бобкова и Синявского

Sports показывает матч в прямом эфире, игру комментируют Павел Бобков и Тимофей Синявский. Трансляции проходят при поддержке Winline.

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