В РФ утвердили механизм освобождения контрактников СВО от уголовного наказания

РИАМО - 19 мар. Госдума приняла закон, который направлен на закрепление в УК и Уголовно-процессуальном кодексе России механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС страны в период проведения спецоперации, сообщает ТАСС.