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Царьград

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SHOT: пользователи Apple Watch в России пожаловались на ожоги

SHOT: пользователи Apple Watch в России пожаловались на ожоги

В России владельцы Apple Watch Series 12 и Ultra 4 сообщили о кожных раздражениях, включая сыпь и признаки ожога, после использования гаджетов.

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