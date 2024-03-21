В Симферополе исчезли контейнеры для раздельного сбора мусора

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Леонид Ла Рошель

С проблемой раздельного сбора мусора столкнулись еще в нулевых в тогда относительно спокойной, почти социалистической Швеции, Фуфляндии, Дании - то, что видел своими глазами. Система работала только на предприятиях и возле муниципальных организаций, где всё увешано камерами и отслеживалась правильность раскладки мусора по контейнерам. В жилом секторе это не работало, сыпали всё подряд во все подряд контейнеры. Половина населения пыталась поддерживать порядок, понаехавшие и просто ассоциальные местные элементы, включая молодняк, делали всё поперёк.