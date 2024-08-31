WSJ: США боятся отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16

Администрация президента США Джо Байдена отказалась направлять американский гражданский персонал на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, сообщили в издании Wall Street Journal.
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