Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, но признался в жестокости с ним

Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, бывший глава Белого дома, заявил об очень хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и признал, что он был жестким с президентом РФ в вопросе о газопроводе «Северный поток».
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