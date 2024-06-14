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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, но признался в жестокости с ним

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным, но признался в жестокости с ним

Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, бывший глава Белого дома, заявил об очень хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и признал, что он был жестким с президентом РФ в вопросе о газопроводе «Северный поток».

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