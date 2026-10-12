Цены на бензин в Нижнем Новгороде выросли за неделю

Средняя цена АИ-92 в столице Приволжья достигла 85,78 рубля за литр, АИ-95 — 94,93 рубля, а АИ-98 подорожал до 99,99 рубля, вплотную приблизившись к стоимости АИ-100.
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