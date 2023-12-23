Галыгин почтил память Дмитрия Красилова в эфире шоу «Фантастика»

Дмитрий Красилов принял участие в нескольких эпизодах популярного телевизионного проекта. В последнее время Дмитрий активно снимался и работал, в том числе стал одним из судей шоу «Фантастика» на Первом канале.
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