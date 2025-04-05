Tour Championship 2025 снукер — Финал. Трансляции расписание

6 апреля 2025, снукер: финал Tour Championship — смотрите поединок между Джон Хиггинсом и Марком Селби, рейтинговый, Telford International Centre, Телфорд, Англия Предыдущий чемпион: Марк Уильямс Tour Championship 2025 — Марк Селби (фото: WST)Все новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Финал Tour Championship 2025: снукер — расписание прямых трансляций Матчи Тур Чемпионшип 2025 (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции финала рейтингового турнира Tour Championship по снукеру вы можете на ITV, Eurosport/Discovery+, WST Play, Huya, Matchroom.