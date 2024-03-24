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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Я постепенно догонял соперников – а потом на моем болиде отказал двигатель»

Пилот «Мерседеса» боролся с Серхио Пересом, когда на его болиде отказал двигатель и Льюис был вынужден сойти с дистанции гонки: «Да, мы стартовали на «софте», потому что не пробились в третий сегмент квалификации, и это было нормальное решение.

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