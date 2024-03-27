Плетенчук: Украина повредила треть Черноморского флота России

Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море всего за два с лишним года конфликта, заявил представитель ВМС Украины, что стало тяжелым ударом по военному потенциалу Москвы.
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