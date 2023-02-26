Велемудр. Мир тесен.

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Русские сказки делают нас непобедимыми

Русские сказки делают нас непобедимыми

Связь с прошлым осуществляется через язык и через традицию, передаваемую от поколения к поколению. Почему современные люди, слушая древние тексты, видят странные образы? Что произошло с поэтом Пушкиным? Что установило исследование ГРУ СССР о народных сказках? В результате чего в человеке появляется нравственный иммунитет? Как разбудить духовные вибрации в детях? Возможна ли волшба в веке? Исследователь и переводчик «Велесовой книги» Валентин Гнатюк рассказывает о пробуждении генной памяти при помощи древних преданий.

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