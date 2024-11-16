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Даниил Медведев: «Часто говорят, что поражения учат. В этом году было несколько матчей, после которых я понимал, что ничему не научился»

Даниил Медведев: «Часто говорят, что поражения учат. В этом году было несколько матчей, после которых я понимал, что ничему не научился»

– Что вы возьмете с собой в 2025 год из нынешнего сезона? – Место в рейтинге, с которого я начну следующий год, и желание борьбы, которое испытывал, несмотря на то что мне мешали некоторые вещи.

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