Сотрудники полиции Западного округа г. Москвы задержали двоих участников мошеннической схемы с ущербом более 12 млн рублей

Предварительно установлено, что на телефон 56-летней местной жительницы поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных и иных государственных органов.
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