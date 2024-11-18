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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Западного округа г. Москвы задержали двоих участников мошеннической схемы с ущербом более 12 млн рублей

Предварительно установлено, что на телефон 56-летней местной жительницы поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных и иных государственных органов.

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