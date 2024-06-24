В «Газпроме» тестируют робохимиков. Они работают на месторождениях углеводородов

«Газпром нефть» начала тестировать роботов-химиков на удаленных месторожденияхИнженеры компании «Газпром нефть» начали прорабатывать возможность использования роботов-химиков для работы на удаленных месторождениях углеводородов — первое испытание проходит в лаборатории Восточно-Мессояхского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенном в 340 км к северу от Нового Уренгоя.
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