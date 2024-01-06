Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США увязают в госдолге, американцы мечтают о диктатуре и итоги Нового Года во Франции

США увязают в госдолге, американцы мечтают о диктатуре и итоги Нового Года во Франции

1. Уже десять лет, с 2013 года, размер государственного долга США превосходит размер ВВП страны. Свидетели Запада уверяют нас, что это норма: американцы богатые, могут позволить себе такую долговую нагрузку.

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