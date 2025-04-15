В Херсонской области 102 населенных пункта остались без света из-за удара ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 15 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали электроподстанцию «Виноградово» в Алёшкинском округе Херсонской области, в результате без электроснабжения остались 102 населенных пункта в регионе.
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