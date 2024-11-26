Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат

Вингер «ПСЖ» был предупрежден на 37-й минуте матча с «Баварией» за недовольство решениями судьи. На 56-й минуте француз попытался в подкате выбить мяч у защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, после чего тот упал на газон.