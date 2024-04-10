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Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР

Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР

Химическое оружие было применено дiтями Бандеры под Клещеевкой.Предположительно, ВСУ был применен адамсит (DМ), поражающий верхние дыхательные пути человека.

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