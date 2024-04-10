Химическое оружие было применено дiтями Бандеры под Клещеевкой.Предположительно, ВСУ был применен адамсит (DМ), поражающий верхние дыхательные пути человека.
Химическое оружие применили украинские нацисты в ДНР
Комментарии
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Регина Толстоброва
Совести у хохлов совсем нет. Все вернется.
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11 час.
Гарибян Сусанна
О совести хохлов давно нет разговора. Что с бойцами попавшими под этот обстрел?
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7 час.
Виктор Шилин
Подлежат ликвидации. Бешеных собак надо уничтожать.
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6 час.
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