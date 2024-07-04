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Оздоев о Сафонове в «ПСЖ» за 20 млн евро: «Будь я президентом клуба, отпустил бы и за миллион. Назовите, кто в России продал своего игрока в топ-клуб? Это суперкруто, сразу заиграет или нет – без разницы»

Оздоев о Сафонове в «ПСЖ» за 20 млн евро: «Будь я президентом клуба, отпустил бы и за миллион. Назовите, кто в России продал своего игрока в топ-клуб? Это суперкруто, сразу заиграет или нет – без разницы»

– Сафонов сильнее итальянца Джанлуиджи Доннаруммы? – Речь не об этом. У нас почему-то думают, что раз Сафонов едет в «ПСЖ», то должен сразу занять место в рамке.

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