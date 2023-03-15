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Посол РФ в США Антонов планирует посетить россиян, содержащихся в американских тюрьмах

Посол РФ в США Антонов планирует посетить россиян, содержащихся в американских тюрьмах

Заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова сообщила ТАСС, что посол РФ в США Анатолий Антонов планирует в ближайшее время посетить ряд российских граждан, которые в данный момент содержатся в американских тюрьмах.

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