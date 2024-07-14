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Илок Маск рассказал о двух покушениях на него

фото: Признание прозвучало на фоне покушения на Дональда Трампа. На фоне покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа известный американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск признался, что на него за последние восемь месяцев также были совершены две попытки покушения.

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