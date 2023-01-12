ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    история имеет свойства повторяться90 лет назад к вл...
  • Владимир Соколов
    ваш изначальное утверждение , посыл ложны)) поэтому здесь аллегория не уместна)) вот как вы считаете луна ромб или па...Женский садизм ка...
  • Виктор Илюшин
    Все разворовано. Народ ВЫМИРАЕТ. ВЧЕРАШНИЕ ВОРЫ РЯДЯТСЯ В СПАСИТЕЛЕЙ !Кому - идеи, кому...

Марш конченных: вслед за "Полматери" за нашими детьми пришла "Инстасамка"

Марш конченных: вслед за "Полматери" за нашими детьми пришла "Инстасамка"

Пока народу "скармливают" Меладзе и ставшего известным благодаря патриотическим ролям в кино прозябающего в Латвии без пяти минут инагента  Смольянинова, СМИ и соцсети только лишь вздыхают – почему мы про них вспоминаем, только после "команды".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх