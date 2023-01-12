Марш конченных: вслед за "Полматери" за нашими детьми пришла "Инстасамка"

Пока народу "скармливают" Меладзе и ставшего известным благодаря патриотическим ролям в кино прозябающего в Латвии без пяти минут инагента Смольянинова, СМИ и соцсети только лишь вздыхают – почему мы про них вспоминаем, только после "команды".