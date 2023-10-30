Что изменится в организме, если перестать есть сахар?

«Что вообще может напугать человека, который думает только об одном – о чудных, божественных кристаллах?», – так в одном из своих рассказов Михаил Булгаков охарактеризовал состояние человека, зависящего от морфея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии