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Омбудсмен Удмуртии помог оформить опеку над дочерью пропавшего без вести военнослужащего

Омбудсмен Удмуртии помог оформить опеку над дочерью пропавшего без вести военнослужащего

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин помог решить трудную ситуацию с оформлением опеки над ребёнком военнослужащего, который с февраля 2026 года находится в зоне СВО.

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