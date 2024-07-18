Политика как он...
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Политика как она есть

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В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии депутат от партии SNS Павел Люптак, который на недавнем заседании парламента был одним из тех, кто не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его коллеги по партии Ивана Шевчика.

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