В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

В Словакии депутат от партии SNS Павел Люптак, который на недавнем заседании парламента был одним из тех, кто не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, подвергся нападению, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его коллеги по партии Ивана Шевчика.